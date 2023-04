Tout véhicule hors d'usage (VHU) doit, selon l'article R.322-9 du Code de l'envireonnement à un centre habilité à la destruction des véhicules. Chaque épave de voiture doit être détruite par des broyeurs agréés car les véhicules possèdent des déchets dangereux comme le liquide de frein, huile du moteur, batterie etc. Les casses automobiles et autres épavistes ont pour rôle la récupération de toutes les voitures qui ne peuvent plus circuler. Ils doivent aussi recycler toutes les pièces de la voiture pour le remettre sur le marché des pièces d'occasions.

Chaque centre VHU agréé est identifiable grâce au logo affiché et leur numéro d'agrément obligatoire. Il est à noter que la mise à la casse de votre auto est gratuite si elle contient toujours les pièces essentielles comme le moteur, radiateur ou le pot catalytique et si le trajet n'excède pas 15km environ.

En revanche, le remorquage du véhicule et le trajet jusqu'à la casse auto la plus proche sera à vos frais, et le prix peut varier de 50 à 300 euros. Il est important de contacter l'épaviste pour confirmer le prix du remorquage.

Les différentes étapes et démarches pour votre voiture épave

Chaque casse auto agréé qui a pour objectif de boyer, démolir et démonter votre voiture devra vous transmettre un récépissé attestant la bonne prise en charge de votre auto. La préfecture la plus proche de vous recevra un exemple afin de commencer les démarches pour annuler l'immatriculation de votre voiture hors d'usage.

Après cette étape, vous pourrez contacter votre assurance auto pour confirmer la destruction de votre véhicule et résilier votre contrat d'assurance voiture.